Сотни пожарных продолжают бороться с крупным природным возгоранием в окрестностях Берлина

Огнем охвачена территория в 400 гектаров. Ситуация осложняется тем, что в лесах региона до сих пор остаются боеприпасы со времен Второй мировой войны. Спасатели сообщают о нескольких взрывах. Ранее из опасной зоны были вывезены сотни жителей трех небольших городов. Власти заявляют о возможной эвакуации людей и из других населенных пунктов около Берлина. И как только что заявил министр внутренних дел земли Бранденбург, пожарным удалось взять под контроль большую часть пожаров. Если ветер не изменит направление, огонь в скором времени может быть потушен.