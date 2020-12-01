Сотни предпринимателей вышли на акцию протеста к Верховной раде Украины

Демонстранты выступают против карантинных ограничений для бизнеса. Протестующие перекрыли улицу перед зданием парламента. Они также окружили все входы в здание правительства, чтобы убеждать депутатов поддержать необходимые бизнесменам законопроекты. Полиция выставила по периметру кордоны. На месте дежурят дополнительные силы правоохранителей и бойцы Национальной гвардии.



К слову, внутренние распри даже на законодательном уровне на пользу стране не идут. Уровень коррупции в Украине отмечают в Евросоюзе, США и даже ООН. О перспективах жизни в стране с учетом экономической и политической ситуации на ближайший год поделилась бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш.