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Сотни предпринимателей вышли на акцию протеста к Верховной раде Украины
Демонстранты выступают против карантинных ограничений для бизнеса. Протестующие перекрыли улицу перед зданием парламента. Они также окружили все входы в здание правительства, чтобы убеждать депутатов поддержать необходимые бизнесменам законопроекты. Полиция выставила по периметру кордоны. На месте дежурят дополнительные силы правоохранителей и бойцы Национальной гвардии.
К слову, внутренние распри даже на законодательном уровне на пользу стране не идут. Уровень коррупции в Украине отмечают в Евросоюзе, США и даже ООН. О перспективах жизни в стране с учетом экономической и политической ситуации на ближайший год поделилась бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш.
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