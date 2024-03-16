Сотни протестующих прибыли на тракторах в испанский Вальядолид

Выступления европейских фермеров продолжаются. Сотни человек прибыли на тракторах в испанский Вальядолид в знак протеста против общей сельскохозяйственной политики ЕС.

По городу проехала колонна техники с испанскими флагами, а на улицах собрались толпы протестующих в желтых жилетах. В городе Толедо аграрии организовали раздачу бесплатных продуктов местным жителям. Акция должна была привлечь внимание к кризису в сельском хозяйстве.