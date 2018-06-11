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Сотни птенцов вылупились из выкинутых на свалку испорченных яиц

Нашествие цыплят в Грузии - из выкинутых на свалку испорченных яиц вылупились сотни птенцов. Толпы цыплят разбежались по всему городу. Жители выкладывают в соцсети видео настоящего куриного побега. Как поясняют в мэрии, местная птицефабрика выбросила яйца, посчитав товар испорченным, однако на свалке оказались благоприятные условия, как если бы яйца высиживала курица. В итоге цыплята появились на свет. Самые активные добежали почти до центра города.

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