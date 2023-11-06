Сотни ракетных залпов израильтян озарили этой ночью небо в северной части сектора Газа

Эта ночь вновь была озарена сотнями ракетных залпов израильтян всеверной части сектора Газа. Территорию Израиля также атаковали, сигналы воздушной тревоги звучали в центральных и северных районах. Во время отражения одной из атак ракета отклонилась от курса и упала на жилые дома. Количество погибших в анклаве приближается к 10 тысячам, из них порядка 5 тысяч - дети. Главы крупнейших гуманитарных агентств ООН, ВОЗ выступили с совместным заявлением, призвав к немедленному прекращению огня в секторе Газа в гуманитарных целях. По их данным, погибли уже 88 сотрудников ООН. Однако Тель-Авив прислушиваться не спешит - в ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили Газу и вышли к морю (анклав разделился на север и юг, при этом гуманитарный коридор на юге продолжит работать). Палестинские власти оценивают сложившуюся ситуацию как критическую. Минздрав страны попросил мировое сообщество помочь с ввозом лекарств и топлива. Утверждается, что Израиль продолжает наносить удары по больницам Газы. Совбез ООН намерен сегодня провести очередное экстренное заседание.