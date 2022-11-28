Беспокойно сегодня в столице Бельгии. Сотни сотрудников полиции вышли на акцию протеста в Брюсселе. Они требуют более жесткой реакции государства на насилие по отношению к стражам порядка и в целом улучшения условий работы. Полицейские пришли на акцию в гражданском, вооружившись плакатами, символикой профсоюзов и свистками. 10 ноября мужчина напал с ножом на патруль в Брюсселе, ранив двух сотрудников полиции. Один из них позже скончался. Нападавший - 32-летний гражданин Бельгии - был известен правоохранителям как склонный к насилию экстремист.