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Сотни сотрудников полиции вышли на акцию протеста в Брюсселе
Беспокойно сегодня в столице Бельгии. Сотни сотрудников полиции вышли на акцию протеста в Брюсселе. Они требуют более жесткой реакции государства на насилие по отношению к стражам порядка и в целом улучшения условий работы. Полицейские пришли на акцию в гражданском, вооружившись плакатами, символикой профсоюзов и свистками. 10 ноября мужчина напал с ножом на патруль в Брюсселе, ранив двух сотрудников полиции. Один из них позже скончался. Нападавший - 32-летний гражданин Бельгии - был известен правоохранителям как склонный к насилию экстремист.
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