Сотни туристов эвакуируют из отелей Греции из-за лесных пожаров

Сотни туристов эвакуируют из отелей Греции из-за бушующих лесных пожаров. На островах Хиос, Кос и Крит пострадали пять человек. Сейчас пылает остров Тасос. Быстрому распространению огня способствует продолжительная жара и сильный ветер.



По словам представителей пожарной службы, только за последние сутки по всей Греции возникло 52 пожара. 44 из них удалось ликвидировать. При этом на сегодня в Греции объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют, что страну "накроют" мощные грозы и град.