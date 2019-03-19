Сотни тысяч сакур зацвели в национальном парке провинции Гуйчжоу

Дивные пейзажи в эти весенние дни можно наблюдать в Китае. Цветение сакуры. В провинцию Гуйчжоу на юго-западе страны съезжаются десятки туристов. В местном национальном парке зацвели сотни тысяч вишневых деревьев. Лепестки раскрываются лишь на несколько часов и быстро опадают, поэтому все спешат поскорее сделать фото на фоне нежно-розового волшебства.