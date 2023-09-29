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Сотни тысяч украинцев могут вернуться домой из-за противостояния между Варшавой и Киевом
Украинские беженцы разочарованы проживанием в Польше, сообщает Bloomberg. Сотни тысяч украинцев могут вернуться домой из-за противостояния между Варшавой и Киевом, а также из-за дискриминации на польском трудовом рынке. По расчетам Международного комитета спасения, треть из одного миллиона укробеженцев намерены уехать на родину, если потеряют государственные льготы. А этот момент уже близок - Варшава объявила о намерении сократить поддержку украинцев в следующем году.
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