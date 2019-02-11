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Сотни желающих проститься с Сергеем Юрским собираются сегодня в Театре имени Моссовета

В Москве в эти минуты прощаются с народным артистом Сергеем Юрским. Гражданская панихида проходит в Театре имени Моссовета. К зданию стекаются сотни желающих простится с актером. Коллеги, друзья и поклонники таланта артиста несут цветы к гробу, установленному на сцене театра. На большом экране транслируют фотографии из личного архива актера, кадры из фильмов и спектаклей. Похоронят Сергея Юрьевича на Троекуровском кладбище.

За свою актерскую карьеру Юрский снялся более чем в 40 фильмах. Любовь зрителя ему принесли роли в картинах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".

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