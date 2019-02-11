Сотни желающих проститься с Сергеем Юрским собираются сегодня в Театре имени Моссовета

В Москве в эти минуты прощаются с народным артистом Сергеем Юрским. Гражданская панихида проходит в Театре имени Моссовета. К зданию стекаются сотни желающих простится с актером. Коллеги, друзья и поклонники таланта артиста несут цветы к гробу, установленному на сцене театра. На большом экране транслируют фотографии из личного архива актера, кадры из фильмов и спектаклей. Похоронят Сергея Юрьевича на Троекуровском кладбище.