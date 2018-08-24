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Сотни жителей трех городов под Берлином эвакуированы из-за пожара

Сотни жителей трех небольших городов под Берлином эвакуированы из-за природного пожара. Накануне стихия охватила территорию в 300 гектаров. Пламя подбиралось к жилым домам. Власти называют ситуацию драматичной и заявляют о возможной эвакуации людей и из других населенных пунктов около столицы. В лесах Бранденбурга до сих пор остается много боеприпасов времен Великой Отечественной войны. По информации пожарной службы, уже слышны взрывы, что осложняет работу по тушению пожара.

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