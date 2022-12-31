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Сотня рейсов задержана в Москве из-за непогоды, кто-то встретит праздник в аэропорту

Непогода серьезно нарушила авиасообщение с российской столицей. Более 100 рейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды. Причина - дождь, мокрый снег и гололедица. Ситуация вряд ли улучшится и к вечеру. В Москве будет все так же дождливо, но тепло.

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