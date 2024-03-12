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Сотрудник, неоднократно сообщавший о нарушениях в Boeing, найден мертвым
Скандал разгорелся вокруг компании Boeing. Она находится в процессе судебного разбирательства и обвиняется в использовании во время производства своих самолетов деталей ненадлежащего качества, а также в инженерных недоработках уже выпущенных в эксплуатацию воздушных бортов.
И вот в разгар судебных перипетий найден мертвым Джон Барнетт, который давал показания по иску против Boeing. Издание Daily Mail описало инцидент как "смерть от ранения, которое он нанес себе сам".
Барнетт проработал в компании 32 года и знал всю подноготную. Его показания доказывают и проверки американского регулятора: Boeing не прошел 33 из 89. Перед своей смертью Барнетт заявил, что самолеты компании являются бомбами замедленного действия.
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