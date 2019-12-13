Сотрудникам компании в США выплатили к праздникам $10 млн бонусов

Руководство американской строительной компании вот так подготовилось к Рождеству: оно потратило около 10 миллионов долларов на бонусные выплаты своим сотрудникам. Сюрприз ожидал коллектив фирмы на ежегодной вечеринке по случаю предстоящих праздников. Каждому из почти двухсот работников выдали конверт, о содержимом которого они даже не догадывались. Внутри лежал чек на разную сумму - в зависимости от количества проведенных в компании лет. Реакцию на неожиданное объявление запечатлели в трогательном видеоролике. Многие из присутствующих не сдержали слез радости.



