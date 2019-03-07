Сотрудники 18-ти тюрем во Франции объявили бессрочную забастовку

Требования участников - повышение зарплаты и гарантий безопасности надзирателей. По словам представителей профсоюзов, из-за низких окладов в учреждениях ощущается постоянная нехватка кадров. Среди заблокированных забастовщиками тюрем - Флери-Мерожис, самая большая в Европе. Причиной стачки стало нападение на охранников в одной из тюрем на северо-западе страны. Заключенный исламист ножом ранил двоих надзирателей. Предположительно, оружие принесла его невеста. В результате вмешательства спецназа женщина была убита. Преступление классифицировали как теракт. По словам заключенного, он хотел отомстить за Шарифа Шеката, напавшего в прошлом году на рождественскую ярмарку в Страсбурге.