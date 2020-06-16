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Сотрудники eBay отправляли критикующим компанию блогерам насекомых

Сотрудники eBay отправляли критикующим компанию блогерам насекомых

Сотрудники интернет-магазина eBay отправляли паре, ведущей блог на тему интернет-продаж, посылки с живыми насекомыми, похоронными венками и окровавленными масками свиньи из-за критики в адрес их компании, сообщает New York Post. Шестеро теперь уже бывших работников eBay обвиняются в виртуальном преследовании пары из Массачусетса.По словам обвинителей, один из сотрудников, занимавший руководящую должность, поручил работникам "анонимно доставлять беспокойство паре, чтобы свести их с ума и заставить чувствовать себя некомфортно" до тех пор, пока они не прекратят писать негативные статьи о eBay.

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