Сотрудники ФБР застрелили жителя штата Юта, публиковавшего угрозы в адрес Байдена

Подозреваемый, по данным СМИ, писал, что готов совершить некие "физические действия" против американского лидера во время его визита в штат Юта. Спецслужбы признали эти угрозы "заслуживающими доверия". Суд выдал ФБР ордер на арест. В ходе перестрелки при попытке сотрудников бюро арестовать мужчину он был ликвидирован.