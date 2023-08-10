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Сотрудники ФБР застрелили жителя штата Юта, публиковавшего угрозы в адрес Байдена
Очередная жертва Белого дома - сотрудники ФБР застрелили мужчину, который публиковал в интернете угрозы Байдену.
Подозреваемый, по данным СМИ, писал, что готов совершить некие "физические действия" против американского лидера во время его визита в штат Юта. Спецслужбы признали эти угрозы "заслуживающими доверия". Суд выдал ФБР ордер на арест. В ходе перестрелки при попытке сотрудников бюро арестовать мужчину он был ликвидирован.
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