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Сотрудники парижского Диснейленда недовольны пенсионной реформой
Во Франции не утихает народный гнев против антидемократической пенсионной реформы, навязанной правительством.
На этот раз забастовку устроили сотрудники парижского Диснейленда. Насущные требования стали для французов тривиальными - улучшение условий труда и повышение зарплат. Сегодня демонстранты пытаются захватить универмаги в Париже. Так, активисты попытались прорваться внутрь магазина "Галерея Лафайет", но охрана успела его закрыть. Один из митингующих заявил, что профсоюз планирует продолжать акции против предприятия класса люкс во Франции.
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