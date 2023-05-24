Сотрудники парижского Диснейленда недовольны пенсионной реформой

На этот раз забастовку устроили сотрудники парижского Диснейленда. Насущные требования стали для французов тривиальными - улучшение условий труда и повышение зарплат. Сегодня демонстранты пытаются захватить универмаги в Париже. Так, активисты попытались прорваться внутрь магазина "Галерея Лафайет", но охрана успела его закрыть. Один из митингующих заявил, что профсоюз планирует продолжать акции против предприятия класса люкс во Франции.