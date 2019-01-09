ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сотрудники служб безопасности сразу трех аэропортов Германии готовят очередную забастовку

Стартует она этой ночью. Остановят работу аэропорты Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Штутгарта. Пострадают около 111 тысяч пассажиров. Профсоюз требует улучшения условий труда и повышения почасовой зарплаты примерно на 17%.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все