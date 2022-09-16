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Сотрудники "Тесла" пожаловались на дефицит офисной мебели и оборудования
Сотрудники компании "Тесла", которая принадлежит Илону Маску, пожаловались на дефицит офисной мебели и оборудования. Работники говорят, что в офисах зачастую отсутствуют даже такие простые вещи, как переходники для компьютеров и кабели зарядки.При этом удаленная занятость в компании невозможна - Маску постоянно готовят отчеты о тех, кого нет на рабочем месте.
Сами же подчиненные заявляют, что из-за тяжелых условий труда и необходимости ежедневно тратить время на дорогу в офис сильно падает моральный дух.
Фото:pixabay.com
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