Сотрудники УФСИН, пострадавшие во время захвата заложников в волгоградской колонии, находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие во время захвата заложников в ИК Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости .



Накануне ФСИН России сообщала, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.



"Пострадавшие в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.



Как сообщалось, пострадавших сотрудников УФСИН перевели из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде. Один пациент был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов находятся в Волгоградской областной клинической больнице № 1.

