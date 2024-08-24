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Сотрудники УФСИН, пострадавшие во время захвата заложников в волгоградской колонии, находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие во время захвата заложников в ИК Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
Накануне ФСИН России сообщала, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.
"Пострадавшие в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, пострадавших сотрудников УФСИН перевели из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде. Один пациент был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов находятся в Волгоградской областной клинической больнице № 1.
Сейчас Волгоградская колония работает штатно. Следственные действия там продолжаются.
Фото: РИА Новости
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