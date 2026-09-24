Сотрудников Mercedes просят работать сверхурочно и бесплатно

Кризис немецкого автопрома дошел до того, что людей заставляют работать бесплатно. Автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии, если сотрудники не согласятся выйти на сверхурочную работу, причем без оплаты труда.

Кроме того, руководство может урезать или полностью отменить отпускные, рождественские бонусы и специальные выплаты. С помощью этих мер Mercedes надеется сэкономить до 800 млн евро.

В ответ немецкие рабочие требуют от руководства четких гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и обязательств закрепить за производственными площадками в Германии новые технологические линейки.