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Социальные службы стран ЕС изъяли у украинцев 255 детей

"Европейский сад" обернулся колючими джунглями для украинских беженцев. Социальные службы стран ЕС изъяли у выходцев из "незалежнай" 255 детей. Об этом в интервью украинским СМИ заявил местный омбудсмен.

Больше всего случаев зафиксировано в Германии - более 70. Затем идут Польша, Италия, Чехия, Швеция. Не исключено, что эта цифра может быть значительно больше, а решения проблемы все еще нет.

Отмечается, что детей чаще всего отбирают у родителей или законных представителей на фоне отсутствия необходимых документов или из-за ненадлежащего, исходя из местных законов, выполнения родительских обязанностей.

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