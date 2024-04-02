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Социальные службы стран ЕС изъяли у украинцев 255 детей
"Европейский сад" обернулся колючими джунглями для украинских беженцев. Социальные службы стран ЕС изъяли у выходцев из "незалежнай" 255 детей. Об этом в интервью украинским СМИ заявил местный омбудсмен.
Больше всего случаев зафиксировано в Германии - более 70. Затем идут Польша, Италия, Чехия, Швеция. Не исключено, что эта цифра может быть значительно больше, а решения проблемы все еще нет.
Отмечается, что детей чаще всего отбирают у родителей или законных представителей на фоне отсутствия необходимых документов или из-за ненадлежащего, исходя из местных законов, выполнения родительских обязанностей.
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