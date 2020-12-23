Социологи: Зеленский теряет популярность

Об этом говорят и массовые акции протеста. Вот уже третий день шахтеры блокируют дороги в Кировоградской области. Горняки недовольны задержками зарплат, которые составляют около 3 миллионов долларов. Их предприятию уранодобывающей государственной компании в январе грозит банкротство. Все призывы к Зеленскому о помощи разбиваются о жесткую позицию правительства. Международный валютный фонд запрещает Киеву поддерживать предприятия госсектора.