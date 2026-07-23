Соцопрос показал, что 51 % поляков недовольны политической ситуацией

Поляки все более скептически относятся к общему направлению развития страны.

Половина участников опроса считают, что ситуация развивается в неправильном направлении, и лишь 28 % выражают противоположное мнение. Остальные респонденты не могут оценить происходящие изменения однозначно.

51 % опрошенных оценивают политическую ситуацию негативно, это худший результат за время работы нынешнего правительства. Только 11 % поляков придерживаются противоположной точки зрения. Прогнозы на следующие 12 месяцев также ухудшились. Почти 30 % респондентов ожидают дальнейшего углубления политического кризиса в Польше.