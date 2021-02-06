Соцсеть Telegram заблокировала каналы с личными данными российских судей, правоохранителей и СМИ

Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров. По его словам, такое решение было принято в связи с призывами к насилию в комментариях. Также повлияла политика Apple. Компания уже больше недели не дает команде Telegram выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS. При этом остается неясным собственная политика соцсети. Какие каналы считать проблемными, а какие нет.