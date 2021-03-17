Соцсети как угроза демократии и стабильности

Разжигание расовой ненависти, межнациональной розни либо гражданского противостояния - это кровавый путь к расколу общества. В современном мире преступная пропаганда диктует: насилие есть средство для достижения ваших целей. И орудием внешних манипуляций становятся наиболее уязвимые - те, кто верит, что конфликт и противление закону способны изменить жизнь к лучшему. Чудовищное заблуждение.

В этих условиях главная задача любого правительства - обеспечение внутренней безопасности.

Елизавета Казакова рассказывает.

Вопрос национальной безопасности



Обеспечение стабильности и безопасности в отдельно взятом государстве - главная задача этого самого государства. Ни в одной приличной стране это требование не может быть поставлено под сомнение. И каждый гражданин имеет право быть защищенным, если, конечно, соблюдает закон. Французский законопроект "О глобальной безопасности" предусматривает запрет на распространение данных полицейских, благодаря которым стража порядка можно будет распознать, в том числе по фото- или видеоматериалам.



Полицейских нужно обезопасить от возможных преследований, но гарантировано ли наказание полицейскому, который превысил свои полномочия? В нынешней Франции таких фактов полно, что видно невооруженным взглядом.



За публикацию подобной информации французу может грозить штраф до 45 тысяч евро или лишение свободы на срок до года. Несколько месяцев назад нашумевший законопроект пришлось отправить на доработку. Процесс затянулся. И вот депутаты снова обсуждают спорную статью, а у стен сената снова толпы противников жесткой цензуры прессы.



Протестующие заявляют о нарушении свободы слова, государство ищет компромиссный вариант.



Не утихают протесты в Лондоне. Митингующие не могут простить убийство 33-летней Сары Эверард, в котором обвиняют полицейского.







Не только национальная, но и общеевропейская безопасность. Руководство ЕС фактически признало катастрофическую глобальную опасность деструктивного влияния через соцсети. Европейский союз официально заявил о борьбе с распространением террористического контента в интернете, издав новое постановление.



"Компетентные органы в государствах-членах будут иметь право отдавать распоряжения поставщикам услуг, требуя от них удаления террористического контента или отключения доступа к нему во всех государствах - членах ЕС. Затем интернет-платформы должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа".

Соцсети стали платформой для разжигания ненависти

Соцсети как угроза демократии и стабильности