Соцсети на визит Зеленского в США: встреча Байдена с Левински?

Мечта, которой украинский президент Зеленский грезил долгих 2 года, сбылась. Его приняли в Белом доме. Но ознаменовалась встреча с Байденом любопытным конфузом: "президентом Левински" назвал Владимира Александровича американский спутниковый канал C-SPAN в текстовой подводке. Фамилия Левински всем известна благодаря сексуальному скандалу с Биллом Клинтоном.

Что касается содержания беседы, говорили об угрозе запуска "Северного потока - 2": США лишатся выгоды от поставок в Европу сжиженного газа, а Украина - российской газовой трубы. Накануне Зеленский хвастался, что подписали со Штатами договоренность на строительство пяти энергоблоков АЭС. Но известно, что подрядчик - компания Westinghouse Electric - на грани банкротства. Проект влетит в копеечку - за 30 миллиардов.