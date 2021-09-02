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Соцсети на визит Зеленского в США: встреча Байдена с Левински?

Мечта, которой украинский президент Зеленский грезил долгих 2 года, сбылась. Его приняли в Белом доме. Но ознаменовалась встреча с Байденом любопытным конфузом: "президентом Левински" назвал Владимира Александровича американский спутниковый канал C-SPAN в текстовой подводке.

Фамилия Левински всем известна благодаря сексуальному скандалу с Биллом Клинтоном.

Что касается содержания беседы, говорили об угрозе запуска "Северного потока - 2": США лишатся выгоды от поставок в Европу сжиженного газа, а Украина - российской газовой трубы. Накануне Зеленский хвастался, что подписали со Штатами договоренность на строительство пяти энергоблоков АЭС. Но известно, что подрядчик - компания Westinghouse Electric - на грани банкротства. Проект влетит в копеечку - за 30 миллиардов.

Украинский вассал и просто просил "денег на нужды" - ведь рычит по командам Вашингтона на Россию. Но вместо ожидаемых 227 миллиардов долларов Киеву обещано 60 миллионов на оборону и 45 призрачных гуманитарных.

А как же свобода слова?

Тем временем Google заблокировал 7 YouTube-каналов и 10 доменов, которые якобы "поддерживали российское правительство и критиковали украинскую армию", а также "критиковали украинское правительство и поддерживали Россию". Решение, скорее всего, единовременное. Неужели так американская корпорация "подстроилась" под встречу в Белом доме?

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