Соцсети в Индии будут работать по новым правилам. Они запрещают публиковать контент, который угрожает национальной безопасности, пропагандирует расизм, а также содержит клевету или может навредить несовершеннолетним. Соцсети теперь обязаны самостоятельно удалять посты, нарушающие правила, а также раскрывать данные тех, кто их разместил. Представители Facebook и Google выразили готовность соблюдать правила. А вот мессенджер WhatsApp подал в суд на правительство страны. Компания считает, что новые нормы идут вразрез с Конституцией Индии и правом на неприкосновенность частной жизни и переписок. К слову, индийский рынок является одним из приоритетных для IT-гигантов США. По данным государственной статистической службы, в стране мессенджером WhatsApp пользуются около 530 миллионов человек. Ранее в Индии уже запретили TikTok. А офис компании Twitter в Нью-Дели подвергся обыску после того, как сервис пометил аккаунты контролируемых правительством СМИ.