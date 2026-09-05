Совбез ООН обсудит заявления Зеленского в адрес гражданской авиации

В Совбезе ООН обсудят вопрос, касающийся высказываний Зеленского в адрес гражданской авиации России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что данная проблема касается не только России, но и всего международного сообщества, поскольку российскими воздушными коридорами пользуются иностранные авиакомпании, а на борту самолетов, следующих через воздушное пространство страны, могут находиться граждане других государств.

Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией и не исключил, что украинские БПЛА смогут ударить по гражданским самолетам в воздухе. По крайней мере, так можно трактовать его заявление.