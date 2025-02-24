Совбез ООН проведет голосование по предложенной США резолюции по Украине

Совбез ООН 24 февраля проголосует по предложенной США нейтральной резолюции по Украине, сообщили в миссии Китая при ООН.

Ранее американская сторона разработала проект постановления по завершению украинского кризиса. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что "резолюцию следует поддержать всем членам организации, чтобы проложить путь к миру".

В американской версии документа выражают скорбь по поводу гибели людей в ходе российско-украинского конфликта, а стороны призывают к "скорейшему прекращению боевых действий". При этом в самой резолюции не содержатся нападки и обвинения по отношению к России.