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Совбез ООН готовится к первому очному заседанию после карантина
ООН постепенно возвращается к нормальному режиму работы
Стало известно, что уже на следующей неделе состоится первое очное заседание Совета Безопасности. Пройдет оно в зале, который намного больше того, где заседания проводились обычно: это позволит участникам держать социальную дистанцию. Последнее заседание Совбеза в очном режиме состоялось несколько месяцев назад.
Финляндия открывает границы для граждан 20 стран
Обнадеживающие новости приходят и из Финляндии: страна уже в понедельник откроет границы для граждан почти 20 европейских стран. Аэропорты Финляндии вновь будут служить транзитными пунктами: причем возможность пересадки будет предоставлена даже тем, кто прилетает из страны еще "закрытой".
Всплеск числа заражений COVID-19 зафиксирован в Греции
В Греции, наоборот, наблюдается резкий всплеск числа заражений COVID-19. За сутки диагностировано 33 новых случая, причем 22 вирусоносителя - иностранные туристы. В этой связи официальные Афины распорядились закрыть границу с Сербией, где также зафиксирован резкий всплеск заражений.
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