Совбез ООН заблокировал повестку, предложенную Россией по конфликту в Керченском проливе

В документе, предложенном Москвой, речь шла о нарушении российских границ. Напомним, поводом для на экстренногосозыва членов Совбеза стали воскресные события в районе Керченского пролива, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля.

В связи с этим Верховная рада поддержала введение военного положения на 30 дней. Оно будет действовать с завтрашнего дня в регионах, которые граничат с Россией, Молдовой и Приднестровьем, а также выходят к Черному и Азовскому морям. В документе также говорится, что выборы президента Украины не будут переноситься и состоятся 31 марта.