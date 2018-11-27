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Совбез ООН заблокировал повестку, предложенную Россией по конфликту в Керченском проливе
В документе, предложенном Москвой, речь шла о нарушении российских границ. Напомним, поводом для на экстренногосозыва членов Совбеза стали воскресные события в районе Керченского пролива, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля.
В связи с этим Верховная рада поддержала введение военного положения на 30 дней. Оно будет действовать с завтрашнего дня в регионах, которые граничат с Россией, Молдовой и Приднестровьем, а также выходят к Черному и Азовскому морям. В документе также говорится, что выборы президента Украины не будут переноситься и состоятся 31 марта.
Обострение между Россией и Украиной привело к снижению основных российских биржевых индексов. Ростом напряженности в Керченском проливе обеспокоены в США, Евросоюзе и Парламентской ассамблее ОБСЕ. Москва и Киев обвиняют друг друга в провокации.
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