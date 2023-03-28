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Совбез ООН не принял резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках"
Совбез ООН отклонил российско-китайскую резолюцию о проведении расследования диверсий на "Северных потоках" на международном уровне. Соавтором документа выступила и Беларусь. В итоге голосования резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия. 12 государств воздержались.
Теперь подозрения о виновных в диверсиях на газопроводах лишь усиливаются, отметил постпред России при ООН Василий Небензя.
У нас есть поговорка: "На воре и шапка горит". США, как обычно, увязывает ситуацию с Украиной, хотя ни одного слова об Украине там нет. Когда мы настаиваем на международном расследовании, тактика Запада свелась к тому, чтобы, с одной стороны, не допустить вовлеченности США, а с другой - не допустить транспарентного выяснения обстоятельств этой диверсии. США и союзники пытаются замести следы, вбрасывая версии и скрывая неудобные факты.
Китайская сторона также выразила сожаление по поводу итогов голосования. Как заявил заместитель китайского постпреда при всемирной организации Гэн Шуан, позиция Пекина в том, что произошедшее на российских газопроводах требует беспристрастного расследования.
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