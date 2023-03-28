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Совбез ООН не принял резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках"

Совбез ООН отклонил российско-китайскую резолюцию о проведении расследования диверсий на "Северных потоках" на международном уровне. Соавтором документа выступила и Беларусь. В итоге голосования резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия. 12 государств воздержались.

Теперь подозрения о виновных в диверсиях на газопроводах лишь усиливаются, отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

У нас есть поговорка: "На воре и шапка горит". США, как обычно, увязывает ситуацию с Украиной, хотя ни одного слова об Украине там нет. Когда мы настаиваем на международном расследовании, тактика Запада свелась к тому, чтобы, с одной стороны, не допустить вовлеченности США, а с другой - не допустить транспарентного выяснения обстоятельств этой диверсии. США и союзники пытаются замести следы, вбрасывая версии и скрывая неудобные факты.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Китайская сторона также выразила сожаление по поводу итогов голосования. Как заявил заместитель китайского постпреда при всемирной организации Гэн Шуан, позиция Пекина в том, что произошедшее на российских газопроводах требует беспристрастного расследования.

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