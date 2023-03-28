Совбез ООН не принял резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках"

У нас есть поговорка: "На воре и шапка горит". США, как обычно, увязывает ситуацию с Украиной, хотя ни одного слова об Украине там нет. Когда мы настаиваем на международном расследовании, тактика Запада свелась к тому, чтобы, с одной стороны, не допустить вовлеченности США, а с другой - не допустить транспарентного выяснения обстоятельств этой диверсии. США и союзники пытаются замести следы, вбрасывая версии и скрывая неудобные факты.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

