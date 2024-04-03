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Совбез ООН обсудил атаку Израиля на посольство Ирана - Россия и Китай осудили удар
Ракетный удар по зданию консульства Исламской Республики в Дамаске обсудили в Нью-Йорке. Заседание Совбеза созвали по инициативе России.
Москва решительно осудила действия Израиля. Как заявил постпред России Василий Небензя, подобное поведение ведет к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта. Удар осудил и Китай, назвав его грубым нарушением международного права.
Ракета, напомним, разрушила здание консульства Ирана в Дамаске. Среди погибших сирийцы и иранцы. Примечательно, что ни одна из стран Запада в ходе заседания Совбеза действия Израиля не осудила. Более того, Франция возложила ответственность за эскалацию конфликта в регионе на Иран.
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