Совбез ООН обсуждает новые данные по делу Скрипалей

Их накануне предоставила британская сторона. На этой встрече настоял Лондон.

Премьер-министр Великобритании вновь обвинила высшее руководство России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. По словам Терезы Мэй, двое обвиняемых Александр Петров и Руслан Боширов - сотрудники ГРУ. Имена, скорее всего, вымышленные.

В Москве все обвинения Лондона отвергают. И призывают перейти от манипуляций к сотрудничеству. Более того, российский МИД обнаружил нестыковки в представленных Скотленд-Ярдом доказательствах. Прежде всего - много претензий к снимкам с камеры наблюдения в аэропорту. На двух кадрах - разные подозреваемые, но вот время указано одно, с точностью до секунды. Есть еще 2 фотографии мужчин с одинаковым фоном. Они могли быть сделаны по прилету, а значит, у подозреваемых должна быть британская виза.