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Совбез ООН обсуждает новые данные по делу Скрипалей
Их накануне предоставила британская сторона. На этой встрече настоял Лондон.
Премьер-министр Великобритании вновь обвинила высшее руководство России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. По словам Терезы Мэй, двое обвиняемых Александр Петров и Руслан Боширов - сотрудники ГРУ. Имена, скорее всего, вымышленные.
В Москве все обвинения Лондона отвергают. И призывают перейти от манипуляций к сотрудничеству. Более того, российский МИД обнаружил нестыковки в представленных Скотленд-Ярдом доказательствах. Прежде всего - много претензий к снимкам с камеры наблюдения в аэропорту. На двух кадрах - разные подозреваемые, но вот время указано одно, с точностью до секунды. Есть еще 2 фотографии мужчин с одинаковым фоном. Они могли быть сделаны по прилету, а значит, у подозреваемых должна быть британская виза.
Странные нестыковки в деле Скрипалей активно обсуждаются и в соцсетях. Обнародованные снимки подозреваемых уже стали поводом для множества шуток и оригинальных предположений россиян. "Матрица - она существует", "Пропускная способность пограничного контроля в аэропортах Великобритании - два агента ГРУ в секунду", - шутят они. Саму историю блогеры сравнивают с сюжетом очередного блокбастера, где во всем виноваты "эти русские". А редактор англоязычной "Медузы" американец Кевин Ротрок отметил схожесть мужчин с персонажами криминального боевика "Красная жара". Впрочем, для других Петров и Боширов больше похожи на известных российских комиков Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова.
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