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Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на защиту детей

Резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, принял Совет Безопасности ООН. Ранее две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ подверглись прямым ударам в анклаве. Стало известно, что ЦАХАЛ может взять операционную паузу после того, как установит контроль над больницей "Аш-Шифа", информирует "Файнэншл Таймс". Армия обороны Израиля также нанесла удары по ряду военных объектов, принадлежащих "Хезболле", в ответ на пуски ракет с ливанской территории. Продолжают фиксироваться атаки беспилотников на базы США. Очередному ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении на востоке Сирии.

Призывы остановить огонь в секторе Газа звучат в мире все сильнее. Активисты разложили десятки манекенов в пластиковых пакетах возле Белого дома. По словам демонстрантов, пикет наглядно показывает, к чему ведет поставка оружия Израилю и отсрочка решения о прекращении огня.

Масштабная акция протеста прошла в Великобритании. Люди с палестинскими флагами перекрыли улицы рядом с парламентом в Вестминстере.

Фото: pixabay.com

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