Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на защиту детей

Резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, принял Совет Безопасности ООН. Ранее две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ подверглись прямым ударам в анклаве. Стало известно, что ЦАХАЛ может взять операционную паузу после того, как установит контроль над больницей "Аш-Шифа", информирует "Файнэншл Таймс". Армия обороны Израиля также нанесла удары по ряду военных объектов, принадлежащих "Хезболле", в ответ на пуски ракет с ливанской территории. Продолжают фиксироваться атаки беспилотников на базы США. Очередному ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении на востоке Сирии.