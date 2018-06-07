Совбез ООН принял заявление по украинскому кризису впервые с февраля 2015 года

Члены Совета Безопасности обсудили обострение боевых действий в Донбассе, выразили поддержку территориальной целостности страны и призвали стороны конфликта к выполнению минских соглашений. Документу присвоен статус заявления председателя. Это значит он обязателен к исполнению.

В последние недели ситуация на востоке Украины резко обострилась. Наблюдатели сообщают о сотнях случаев нарушения режима тишины, а также об использовании тяжелого вооружения. Напомним, оно должно быть отведено от линии соприкосновения. Уже в понедельник ситуацию в регионе обсудят главы МИД "нормандской четверки". Одной из тем станет ввод в Донбасс миссии миротворцев ООН. Ранее страны - гаранты минских соглашений высказались за присутствие международного контингента на востоке Украины. Спорными остаются вопросы мандата миссии и ее состава.