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Совбез ООН призвал все страны сотрудничать с Россией по делу о теракте
Совет Безопасности ООН призвал все страны к сотрудничеству с Россией для привлечения к ответственности причастных к теракту в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, пишетSputnik.
"Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года", - говорится в заявлении, текст которого привел первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Члены Совбеза подчеркнули необходимость привлечения к ответственности спонсоров, организаторов и исполнителей теракта и их передачи правосудию.
"Они призвали все государства, в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета безопасности, активно сотрудничать с правительством Российской Федерации, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении", - сказано в заявлении.
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