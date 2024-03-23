Совбез ООН призвал все страны сотрудничать с Россией по делу о теракте

Совет Безопасности ООН призвал все страны к сотрудничеству с Россией для привлечения к ответственности причастных к теракту в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, пишет Sputnik.



"Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года", - говорится в заявлении, текст которого привел первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.



Члены Совбеза подчеркнули необходимость привлечения к ответственности спонсоров, организаторов и исполнителей теракта и их передачи правосудию.



"Они призвали все государства, в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета безопасности, активно сотрудничать с правительством Российской Федерации, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении", - сказано в заявлении.