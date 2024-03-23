ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Совбез ООН призвал все страны сотрудничать с Россией по делу о теракте

Совбез ООН призвал все страны сотрудничать с Россией по делу о теракте

Совет Безопасности ООН призвал все страны к сотрудничеству с Россией для привлечения к ответственности причастных к теракту в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, пишетSputnik.

"Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года", - говорится в заявлении, текст которого привел первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Члены Совбеза подчеркнули необходимость привлечения к ответственности спонсоров, организаторов и исполнителей теракта и их передачи правосудию.

"Они призвали все государства, в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета безопасности, активно сотрудничать с правительством Российской Федерации, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении", - сказано в заявлении.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все