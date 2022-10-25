Совбез ООН соберется по поводу украинской "грязной бомбы"

Сегодня по требованию России пройдет заседание Совбеза ООН, посвященное тревожным известиям о готовности Украины создать и подорвать грязную бомбу.



Российский постпред при Организации Объединенных Наций Небензя заявил, что его страна не намерена применять ядерное оружие, а действия официального Киева рассматривает как ядерный терроризм.



Кремль обнародовал данные, в соответствии с которыми на одном из предприятий Украины собрано достаточное количество радиоактивных материалов для создания "грязной бомбы". Консультационную помощь в работе над этим зарядом украинским спецслужбам оказывают британские специалисты. Об этом Россия проинформировала министров обороны ведущих стран Запада.



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