Совбез ООН собирается по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает обостряться, хотя к его немедленному урегулированию призывает мировое сообщество. Сегодня после 10 вечера по Минску ситуацию обсудит Совет Безопасности ООН. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нанесении неприцельных ударов по населенным пунктам и гибели мирных жителей. Известно об артиллерийском обстреле Степанокерта. Официальный Баку обвиняет армян в попытке перейти в наступление. В Ереване в ответ говорят, что если противник не остановит боевые действия, Армения может применить оружие широкого радиуса. Возможно, речь идет о системах залпового огня, которые сейчас здесь не используются. В свою очередь Турция объявила о готовности выступить на стороне Азербайджана.