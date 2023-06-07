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Совбез ООН собрался в связи с катастрофой на Каховской ГЭС
Минувшей ночью состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное катастрофе на Каховской ГЭС. Совбез был созван по инициативе России с целью добиться максимально полного, беспристрастного, оперативного расследования.
Российский представитель Василий Небензя отметил, что еще до выяснения всех деталей инцидента началась кампания по дискредитации Москвы как единственной виновницы этого инцидента. При этом автор масштабного теракта не вызывает сомнений.
Преднамеренная диверсия, предпринятая Киевом против объектов критической инфраструктуры, носит чрезвычайно опасный характер и может быть квалифицирована как военные преступления или террористические акты.
Новые подробности диверсии на Каховской ГЭС
Косвенным подтверждением заинтересованности Украины в осуществлении теракта можно считать публикацию в "Вашингтон пост". Еще полгода назад в интервью этой газете украинский генерал Андрей Ковальчук заявлял, что ВСУ проверяли возможность подрыва ГЭС обстрелами их HIMARS. Методику уничтожения станции удалось отработать и применить ее были готовы в любой момент.
Американский публицист Такер Карлсон на основании этих же данных делает однозначный вывод: организаторы диверсии - украинцы. По мнению Карлсона, это доказывается тем, что тактические военные выгоды от этой катастрофы получили именно они.
Кадры взрывов на плотине Каховской ГЭС
Последствия разрушения Каховской ГЭС
Тем временем вода из Каховского водохранилища продолжает уходить, сегодня около полудня ожидается пик затопления расположенных ниже по течению населенных пунктов. О масштабе последствий этой техногенной катастрофы можно будет судить, когда вода полностью сойдет, однако, помимо материального ущерба, очевиден колоссальный экологический урон, нанесенный региону.
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