Совершена самая крупная за 16 лет атака на Израиль - ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась

Резкое обострение ситуации зафиксировано на Ближнем Востоке. Совершена самая крупная за 16 лет атака на Израиль. С утра территория находится подмассированным ракетным обстрелом со стороны группировки ХАМАС. По поступающей информации, в Израиле погибли не менее 100человек, более 900пострадали. Из сектора Газа поступают сообщения о 160 погибших и свыше тысячи раненых.

ЦАХАЛ объявил срочный призыв резервистов и начал "контртеррористическую" операцию. Десятки истребителей устремились к целям ХАМАС.Эксперты не исключают - Израиль введет всектор Газа наземные войска. Елизавета Казакова с подробностями.

В 7 часов утра по местному времени по всему Израилю завыли сирены. Военное крыло ХАМАС атаковало тысячами ракет израильские города, а проникшие на израильскую территорию вооруженные группы вошли в поселки и города на юге страны. Расстреливают дома, берут в плен местных жителей.

Нашествие застало израильские спецслужбы и военных врасплох.





Повторяется ситуация 50-летней давности, когда вспыхнула Четвертая арабо-израильская война, известная как война Судного дня. День поста, покаяния и отпущения грехов. Время для атаки ХАМАС выбрал неслучайно. И именно сейчас, когда Израильское государство находится вкризисе.

"Если кто-то думает, что за границей спокойно живется, то покой нам только снится в коридорах комнат и бомбоубежищах. Это треш", - говорит девушка в видео.

Ситуация врегионе противостояния развивается подраматическому сценарию. Информация об увеличении количества погибших с обеих сторон обновляется ежечасно.

Беларусь призвала стороны принять срочные меры для деэскалации напряженности в регионе. Любое проявление агрессии, жертвы среди мирного населения - недопустимое явление, - говорится в заявлении МИДа Беларуси.

Масштабную эскалацию обстановки на Ближнем Востоке российский МИД расценивает как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и Совета Безопасности. Запад блокирует работу ближневосточного квартета международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, и вот, к чему это приводит.





Я незамедлительно созвал руководителей служб безопасности, я дал указание первым делом очистить деревни от проникших террористов.Кроме того, я приказал объявить широкий призыв резервистов дать отпор с такой мощью и размахом, которых враг не видел.Враг заплатит цену, ранее ему не ведомую. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Власти Израиля рассчитывают призвать десятки тысяч израильтян с опытом военной службы. После нападения ХАМАС резервисты, которые бойкотировали правительство Нетаньяху из-за его судебной реформы, забастовку прекратили иприсоединяются квоенным. В распоряжении своих частей и бастовавшие ранее военные пилоты.

Израильские раввины обратились к верующим гражданам с призывом взять в руки оружие, несмотря на то, что сегодня суббота.