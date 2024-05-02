Совершено нападение на гражданку Беларуси в Варшаве

Белоруска стала жертвой польского "гостеприимства". Девушка гуляла по Варшаве и разговаривала со своей подругой на русском языке. В какой-то момент к ним подошла полька, стала кричать и требовать, чтобы те "возвращались на Украину". Очевидно гражданка Польши приняла белорусок за граждан Украины. В результате у белоруски травма головы. Полиция Варшавы начала расследование.