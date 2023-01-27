Совершено нападение на посольство Азербайджана в Иране, один человек погиб

Один человек погиб, еще двое получили ранение в результате нападения, совершенного на посольство Азербайджана в Иране, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, сообщаетSputnik.

В заявлении управления пресс-службы МИД Азербайджана говорится, что нападение произошло 27 января около 08.30 по бакинскому времени.

Нападавший, прорвавшись через пост охраны, открыл огонь из автомата Калашникова, убив начальника службы безопасности посольства. Он ранил еще двух охранников, их состояние оценивается как удовлетворительное.