3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Совершено нападение на посольство Азербайджана в Иране, один человек погиб
Один человек погиб, еще двое получили ранение в результате нападения, совершенного на посольство Азербайджана в Иране, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, сообщаетSputnik.
В заявлении управления пресс-службы МИД Азербайджана говорится, что нападение произошло 27 января около 08.30 по бакинскому времени.
Нападавший, прорвавшись через пост охраны, открыл огонь из автомата Калашникова, убив начальника службы безопасности посольства. Он ранил еще двух охранников, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ведется расследование инцидента. Более подробные детали пока не приводятся.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов