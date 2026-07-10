Совет Евросоюза поддержал запуск 14 июля переговоров о приеме в сообщество Украины и Молдовы, но только по одному из кластеров. Процесс переговоров о вступлении в ЕС разбит на 33 раздела, которые в свою очередь объединены в 6 кластеров. При этом начало переговоров не задает никаких временных рамок и не дает гарантий вступления в ЕС.

На этом фоне в самом Европарламенте звучит критика. Болгарский евродепутат разнес сторонников евроинтеграции Киева. Петр Волгин подчеркнул, что нынешняя власть в Киеве коррумпирована, уничтожает свободу, прославляет нацизм и вынуждает миллионы украинцев искать спасение за границей. "Если Брюссель допустит таких руководителей в Европейский союз, он, без сомнения, станет чемпионом мира по лицемерию".