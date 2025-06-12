3.79 BYN
2.98 BYN
3.41 BYN
Совет ЕС принял введение пошлин на белорусскую и российскую сельхозпродукцию
Автор:Редакция news.by
Совет Евросоюза под председательством Польши утвердил введение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из Беларуси и России.
Односторонние меры вступят в силу 1 июля и будут реализованы постепенно в течение трех лет. В Брюсселе однако опасаются, что тарифы навредят европейским фермерам. В пресс-службе Совета ЕС отметили, что пошлины будут находиться под строгим контролем для недопущения нанесения ущерба местным производителям.