Совет ЕС принял введение пошлин на белорусскую и российскую сельхозпродукцию

Совет Евросоюза под председательством Польши утвердил введение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из Беларуси и России.

Односторонние меры вступят в силу 1 июля и будут реализованы постепенно в течение трех лет. В Брюсселе однако опасаются, что тарифы навредят европейским фермерам. В пресс-службе Совета ЕС отметили, что пошлины будут находиться под строгим контролем для недопущения нанесения ущерба местным производителям.