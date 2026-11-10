Совет ЕС продолжит подготовку ВСУ до 2028 года

Совет ЕС продлил миссию по подготовке украинских военных еще на два года. Так, мандат тренировочной миссии продлен до ноября 2028 года с выделением бюджета почти в 300 млн евро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

В расширенные полномочия структуры вошли анализ боевого опыта и модернизация системы подготовки кадров для ВСУ. В рамках миссии Евросоюз также сохранит координацию с Великобританией, Канадой, Норвегией и США и продолжит взаимодействие со структурами НАТО.