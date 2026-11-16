Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро

Брюссель продолжает щедро финансировать киевский режим даже на фоне экономического спада в самой Европе. Совет Евросоюза 16 ноября одобрил выделение Украине рекордного единовременного транша - почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Известно, что около 5 млрд из этой суммы Киев получит за счет кредитной линии на 2026 год.

В Брюсселе отчитались, что выплата стала возможной после выполнения украинскими властями более 20 требований, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Правда, на фоне бесконечных хищений западной помощи, скандалов с закупками в самой Украине подобные отчеты выглядят откровенной профанацией.