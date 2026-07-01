Макрон не сможет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году

Совет министров Франции утвердил даты проведения президентских выборов 2027 года на состоявшемся заседании.

"Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Даты были согласованы в среду утром после консультаций со всеми политическими партиями", - говорится в материале телеканала France 24.

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах, так как он занимает пост уже второй срок подряд.